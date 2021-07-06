تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

واصل سعر صرف الريال السعودي، استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 6 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وصعدت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، على مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، بنسبة 8.5%، إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار قبل عام.

سعر الريال السعودي في مصر

وبلغ سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.167 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" ، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك ، عودة، وبلوم مصر، المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.156 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

دليل أداء مصر القوي

وترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، تأتي بينما تمضي مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

وبدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووافق الصندوق، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.630 جنيه للشراء و15.728 جنيه للبيع، وهذا لليوم الثالث على التوالي.

فيما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي، ثابتا عند نحو 18.54 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.254 جنيه للشراء، و 4.282 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.