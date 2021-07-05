بشائر "الشام الجديد"... اتفاق مصري عراقي لإقامة مدن صناعية واقتصادية

وقّع العراق ومصر، اتفاقاً لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة، في إطار توجهات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وتدخل العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، ويستحوذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي بالعراق في بيان صحفي، الإثنين، أن وزارة الصناعة العراقية، وقعت مع نظيرتها المصرية اتفاق تعاون لإقامة مدن صناعية، واقتصادية، وصناعات النسيج، والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية.



وتم التوقيع خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، والوفد المرافق لها إلى بغداد وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، مع الجانب العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الاتفاقية اعتمدت وضع خطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقش الطرفان الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث العراق، ومصر، والأردن، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية.

وأوضح البيان، أن الوفد الصناعي والتجاري المصري، أجرى زيارات ومباحثات مع وزارة التجارة والتخطيط العراقية، لتطوير سبل التبادل التجاري بين البلدين بما يعزز الأداء الصناعي.

وثيقة التعاون الثلاثي

وتابع البيان، كما شملت المباحثات، إعداد وثيقة التعاون الثلاثي، تُحدّد فيها المجالات والمحاور المتاحة للتعاون المشترك، وإجراء حوار مع القطاع الخاص العراقي للتباحث حول فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات صناعية متعددة.

وزار الوفد المصري، عددا من الشركات العراقية المتخصصة بالصناعات الكيمياوية، وأبرزها شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة، وشركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات التعاون المشترك في صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية.

مرحلة جديدة من التعاون

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان وقتها إن "زيارة الرئيس السيسي للعراق تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤكد حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات".



15 اتفاقية شراكة

وتتطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون والتبادل الاقتصادي، والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالاقتصاد العراقي وتحقيق منفعة متبادلة.

أوجه التعاون حددها بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، تنطوي على ملفات مهمة مثل إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ومراكز لوجستية ومناطق صناعية.

وفي زيارة لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للعراق، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقع مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، 15 اتفاقية شراكة.

الاتفاقيات شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

وفي 25 أغسطس/آب 2020، أثمرت قمة ثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق خروج مشروع “الشام الجديد" إلى النور.