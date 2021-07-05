حريق واسع في مدينة كرج جنوب طهران

أفاد موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، مساء الاثنين، باندلاع حريق واسع النطاق في مدينة كرج جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من المعلومات، مكتفية بالقول "إن حريقاً واسع النطاق اندلع على الطريق السريع الذي يربط مدينة كرج بالعاصمة طهران".



ويعد هذا الطريق هو أحد الطرق السريعة في طهران التي تربط محافظة طهران بمدينة كرج عاصمة محافظة البرز الواقعة شمال إيران.

ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن أسباب الحريق، والمكان الذي اندلع فيه، فيما لم تتضح بعد حجم الخسائر المادية أو البشرية.





ومن جانبه، قال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في بلدية طهران جلال ملكي، إن الحرائق اندلعت في عدد من المستودعات والمخازن الخاصة بالبضائع.

وأضاف " لم تتضح حجم الخسائر، ولم ترد لنا معلومات عن وجود إصابات"، مبيناً إنه "تم إرسال 6 سيارات إطفاء لموقع الحادث".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن الحريق طال مستودعات مؤسسة تمليكي العقارية الواقعة على طريق مدينة كرج.





وتكررت الحرائق الغامضة في عدة مواقع ومنشآت صناعية، خلال الأشهر الماضية، لكن أهمها طال منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/ تموز مما تسبب في أضرار كبيرة.

كما طالت الحرائق أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن"، ومصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، ما أسفر عن احتراق ثلاث سفن على الأقل.

واشتعلت النيران أيضا في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب غربي إيران، ووصلت الحرائق الغامضة أيضا إلى المناطق العسكرية والنووية الإيرانية مثل المنطقة الصاروخية شرق طهران.