أزمة انقطاع الكهرباء بإيران تتفاقم.. احتجاجات واقتحامات

اقتحم العشرات من أهالي مدينة "كهريزك" جنوب العاصمة طهران، الإثنين، شركة توزيع الكهرباء بالمدينة احتجاجاً على انقطاع التيار المتكرر.

ويأتي الانقطاع المتكرر في ظل ارتفاع حاد بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي يؤثر على حياة الإيرانيين الذين يعانون من أزمة معيشية واقتصادية خانقة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون إيرانيون ومنصات إخبارية تابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، العشرات من سكان المدينة، وهم يقتحمون شركة توزيع الكهرباء ويتحدثون مع العاملين في الشركة ويؤكدون أن "الانقطاع المتكرر يدل على عدم احترام مشاعر المواطنين".

ويسكن مدينة كهريزك نحو 100 ألف نسمة، بينهم 20 ألف شخص يعيشون في القرى، وعادة ما تعاني المدن الجنوبية لطهران من نقص حاد في الخدمات.



وفي الليلة الماضية وعقب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، شهدت بعض المدن الإيرانية من بينها طهران احتجاجاً رفعت شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي.





وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أحياء شرق طهران سمع فيها شعارات من مواطنين ضد رأس النظام، من بينها "الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي".

والشهر الماضي، أطفأ تراكم الديون واحدة من أهم محطات توليد الكهرباء في إيران بمدينة بوشهر جنوبي البلاد.

وبحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، فقد وفرت الوحدة الأولى في محطة بوشهر للطاقة ما يقرب من 2 إلى 2.4% من احتياجات الكهرباء في البلاد في السنوات الخمس الماضية.

وشيدت المحطة الإيرانية شركة "أتوم ستروى إكسبورت الروسية في البداية عام 1995 وجرى إنجاز بنائها في 2011 في الولاية الرئاسية الثانية من حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وطالما تبجحت إيران بأن العقوبات الأمريكية لم يكن لها تأثير على إنتاج الكهرباء وباقي المنشآت الحيوية في البلاد، لكن توقف هذه المحطة المهمة تكشف أكاذيب تلك المزاعم.