معركة أبراج الكهرباء.. وفد أمني عراقي رفيع على "جبهة نينوى"

يسعى وفد أمني عراقي رفيع وصل إلى محافظة نينوى شمال البلاد اليوم الإثنين إلى احتواء كرة اللهب مع احتدام معركة أبراج الكهرباء.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان مقتضب، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الإثنين، أن "وفدا أمنيا رفيعا برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة نينوى لمتابعة الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق محافظة نينوى".

وأضاف البيان أن الوفد يضم قائد القوة البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الأمنية

وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية تنفذها عناصر إرهابية لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية.

وكان العراق قد شهد فجر الجمعة الماضية توقفا تاما للطاقة الكهربائية في البلاد بسبب خلل فني وأعمال تخريب طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل جماعات إرهابية ومخربين.

وتسعى الحكومة لمواجهة كرة لهب للسيطرة على غضب العراقيين جراء انقطاع الكهرباء في ظل طقس شديد الحرارة، فيما يعتقد مراقبون أن المعركة تمتد جذورها لمحاولات مليشيات موالية لطهران تعميق تبعية بغداد لإيران في مجال الطاقة.