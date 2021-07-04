تركيا تتسلم منفذ أكبر عملية احتيال في تاريخها

أعلنت السلطات التركية، أن قوات الأمن البرازيلية بالتعاون مع الإنتربول تمكنت من إلقاء القبض على صاحب مشروع بنك "المزرعة".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها إسماعيل تشاطاقلي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، السبت، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



جدير بالذكر أن التركي محمد آيدين احتال على آلاف الأشخاص عبر مشروع بنك "المزرعة" ولاذ بالفرار إلى خارج البلاد وعجزت السلطات عن توقيفه.

الشاب ذو الـ27 عاما جمع مليارا و139 مليون ليرة تركية، من 132 مشتركاً في بنك "المزرعة" الوهمي وفر للخارج عام 2018.

متحدث وزارة الداخلية ذكر في تصريحاته أن عملية اعتقال آيدين المعروف باسم "طوسونجوق" تمت صباح السبت، وأن الطائرة التي ستقله لتركيا من المنتظر أن تصل مطار إسطنبول مساء اليوم، على أن تكون محاكمته بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وفي قضية هزت الرأي العام التركي عام 2018 نجح المحتال آيدين في إقناع ضحاياه بالاستثمار فيما أطلق عليه اسم بنك "المزرعة"، وهي فكرة مستوحاة من لعبة "المزرعة السعيدة" على موقع فيسبوك.

ووفق فكرة البنك المذكور يدفع المستثمر ثمن أبقار ودجاجات، وتشتريها الشركة، ثم يحصل مقابل ذلك على عائد من إنتاجها، لكن تبين في النهاية أن الأمر مجرد خدعة، وأن الشركة وهمية ولا توجد على أرض الواقع.

وبهذه الطريقة احتال "طوسونجوق" على أكثر 80 ألف شخص، واختلس أموالهم وهرب بها خارج البلاد، والمفترض قانونًا حسبه بين 22 ألفًا و580 عامًا إلى 75 ألفًا و260 عامًا.

وقد صنفت عملية الاحتيال التي قام بها المحتال أكبر وأغرب عملية نصب في تاريخ تركيا.