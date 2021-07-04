قتيل في إطلاق نار قرب قاعدة أممية بالكونغو الديمقراطية

قتل مدني في تبادل لإطلاق النار بين جنود من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومجموعة شبان في شمال شرق الكونغو الديمقراطية.

وكان الشباب يحاولون منع هبوط ليلي لمروحية تابعة للأمم المتحدة كان يفترض أن تجلي مريض بشكل عاجل من أفراد البعثة في بلدة أفيبا على بعد 65 كلم جنوب بونيا أيتوري شمال شرق البلاد.



وقال توبي أوكالا مسؤول الإعلام لدى بعثة الأمم المتحدة في أيتوري، لوكالة فرانس برس: "لأسباب مجهولة، سرت شائعات تقول إن البعثة ستنزل عناصر من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة هناك".

وأضاف المسؤول قائلا:"تم إطلاق النار على قوة حفظ السلام، وحصل تبادل للنيران وبما أنه كان قد حل الظلام لم يعلم ما إذا كان هذا التبادل بالرصاص أدى إلى إصابة مدنيين. هناك 4 أو 5 وأحدهم توفي للأسف في المستشفى متأثرا باصابته. وهو ما نأسف له".

ولفت أوكالا إلى أن جنود حفظ السلام وجدوا أنفسهم في وضع "دفاع مشروع عن النفس"، فيما وعدت البعثة بفتح تحقيق.

ومع تأكيد سقوط قتيل والإشارة إلى 4 جرحى، قالت هيئة المجتمع المدني في بلدة أفيبا، لوكالة فرانس برس،إن جنود حفظ السلام أطلقوا النار على المدنيين "بمشاركة الشرطة الوطنية الكونغولية" بحسب رئيس هذه المنظمة ندروندرو ماسومبوكو.

وأضاف ماسومبوكو قائلا:"هذا أمر مؤسف. وهي المرة الثانية تحاول بعثة الأمم المتحدة الهبوط حوالى الساعة 19,00-20,00 في أفيبا".

وانتقلت القوات الديمقراطية المتحالفة التي ضمت في الأصل متمردين أوغنديين منذ 25 عامًا إلى هذا الجزء من شرق الكونغو الديمقراطية، في إقليم شمال كيفو من حيث علقوا منذ زمن هجماتهم على أوغندا المجاورة.

وتعد المنطقة والمناطق المحيطة بها هدفا منذ 2013 لمجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسؤولة عن سلسلة مجازر خلفت ستة آلاف قتيل على الأقل بحسب أرقام الأسقفية الكونغولية.