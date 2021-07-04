الألعاب النارية.. وصية جون آدامز للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي

عادة ما تترافق الاحتفالات بعيد الاستقلال الأمريكي بعروض ألعاب نارية في جميع الولايات المتحدة لكن تظل نيويورك صاحبة الرصيد الأكبر.

حتى الآن، كان أضخم هذه العروض ذلك الذي أقيم في مدينة نيويورك؛ حيث تم إطلاق أكثر من 22 طنًا من الألعاب النارية في إيست ريفر في عام 2009.

للوهلة الأولى، قد يبدو العرض الكبير للألعاب النارية مجرد شكل آخر من أشكال الاحتفال في الهواء الطلق، لكن هذا التقليد يحمل أهمية خاصة في تاريخ اليوم.

ففي 3 يوليو/تموز 1776، كتب جون آدامز، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لزوجته أبيجيل حول ضرورة الاحتفال بيوم 4 يوليو/ تموز "بالاستعراضات العسكرية والألعاب النارية والعروض الترفيهية والمنافسات الرياضة"

كما طلب إضاءة سماء أمريكا من أحد طرفي هذه القارة إلى الطرف الآخر من هذا الوقت فصاعدًا إلى الأبد.

ويبدو أن رسالة آدامز قد حددت مسار احتفالات الرابع من يوليو/تموز قبل يوم واحد من توقيع إعلان الاستقلال الأمريكي.

لكن إقامة أول عرض رسمي للألعاب النارية لم يبدأ إلا بعد مرور عام، حيث أُضيئت سماء فيلادلفيا في 4 يوليو/تموز 1777 بعرض مبهر بروح كلمات آدامز.

وفي نفس العام، أضاءت الألعاب النارية سماء بوسطن.

وكان ضمن الاحتفالات أيضا إطلاق 13 طلقة مدفعية في بريستول بولاية رود آيلاند، مرة في الصباح ثم مرة أخرى في المساء، مما جعله تقليد على مر السنين منذ ذلك الحين.

اليوم، تقام عروض الألعاب النارية في 4 يوليو/تموز في العديد من الولايات خلال المساء بعد حلول الظلام في أماكن مثل الحدائق أو أرض المعارض أو ساحات المدينة.

غير أن العديد من الولايات الأمريكية حظرت الألعاب النارية أو قلصت من حجم العروض بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

يوم عطلة

تحول يوم الاستقلال (4 يوليو/تموز) إلى أهم عطلة غير دينية للعديد من الأمريكيين بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، وأصدر الكونجرس قانونًا يجعل يوم الاستقلال عطلة فيدرالية في 28 يونيو/حزيران 1870.

وحدد الكونجرس العطل الرسمية الأربعة الأولى للولايات المتحدة عام 1870، فتم اختيار أعياد (رأس السنة الجديدة والاستقلال والشكر والميلاد)، ومنح الكونجرس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين الفيدراليين في واشنطن العاصمة.

وبعد 10 سنوات، اختار الكونجرس عطلة أخرى، وحدد عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة معترف بها رسميًا في الولايات المتحدة عام 1885.

ليس هذا فحسب بل تم توسعة العطلات لبعض الإجازات لتغطي جميع الموظفين الفيدراليين بدلاً من إبقائها حصرية للعاملين في واشنطن.

وعقب ذلك تمت إضافة سبعة أعياد أخرى بعد عام 1888، تشمل يوم الذكرى والذي كان يسمى في الأصل يوم الزخرفة، ثم عيد العمال (1894)، ويوم الهدنة (1938).

وأصبح يوم الهدنة يوم المحاربين القدامى عام 1954 لتوسيع نطاق تكريم الجنود الأمريكيين ليشمل أولئك الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

تم اختيار يوم التنصيب عام 1957 للاحتفال به كل أربع سنوات، وأخيراً تمت إضافة يوم كولومبوس إلى قائمة الأعياد الفيدرالية عام 1968، تلاه عيد ميلاد مارتن لوثر كينج جونيور عام 1983.