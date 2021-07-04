إيرادات السوشال ميديا.. قفزات هائلة وسط الجائحة: معجزة "تيك توك"

بقفزات متسارعة، تواصل تطبيقات التواصل الاجتماعي تسجيل إيراداتها قياسية، متجاهلة حالة الطوارئ العالمية ممثلة بتفشي جائحة كورونا.

ويظهر مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي، أن تطبيق فيسبوك صاحب أعلى إيرادات في هذه المواقع، بينما حاز تطبيق تيك توك أعلى نسبة نمو على الإطلاق بين التطبيقات خلال 2020، مقارنة مع 2019.

فيسبوك

منذ أن بدأت شركة فيسبوك نشاطها عالميا في عام 2005، لم تسجل أي تراجع في مداخيلها المالية مطلقا، إذ بدأت في 2006 إيرادات بأقل من 100 مليون دولار، ثم إلى 150 مليونا في 2007، قبل أن تبدأ قفزات متسارعة اعتبارا من 2012.

في ذلك العام، بدأت فيسبوك تضخ الإعلانات في الموقع، كأحد مصادر الدخل الرئيسة لها، لتسجل في ذلك العام إيرادات مالية بقيمة إجمالي 5 مليارات دولار، بينما بلغت مداخيلها في 2020، نحو 86 مليار دولار، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.

تطبيق تيك توك

أما تطبيق "تيك توك"، فهو الآخر تطبيق بدأ يحقق نتائج مالية خيالية من خلال نسب نمو فاق النمو المسجل في فيسبوك على سبيل المثال، وسط تزايد حاد في عدد المشتركين في التطبيق الصيني.

وتيك توك، المعروف في الصين باسم دوين Douyin، هو خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية؛ وتقوم على إنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة.

تتنوع هذه المقاطع، بين الرقص والكوميديا والتعليم وغيرها، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى دقيقة واحدة (3 دقائق لبعض المستخدمين)، وانتشر التطبيق عالميا عام 2017.

تظهر بيانات الشركة المالية، أن نسبة النمو المسجلة في إيراداتها خلال العام الماضي، بلغت 111% مقارنة مع إيرادات 2019، إلى 34.4 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ صافي الربح نحو 19 مليار دولار في 2020.

سناب شات

بينما تطبيق سناب شات، فقد حقق نموا في الإيرادات بنسبة 46% إلى 2.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2020، مقارنة مع 1.71 مليار دولار في 2019.

بينما شركة ألفا بيت المالكة تطبيقات مثل يوتيوب وجوجل، نحو 182.5 مليار دولار أمريكي في 2020، مقارنة مع 161.8 مليار دولار أمريكي في 2019، بنمو بلغت نسبته 12.7%.

تويتر

في المقابل، كانت شركة تويتر هي الأكثر بطئا في تطور مداخيلها المالية خلال السنوات الماضية، من متوسط 300 مليون دولار في 2012، إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2017 ثم إلى 3.7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي 2020.

وتويتر (Twitter)، هو‏ موقع تواصل اجتماعي أمريكي يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو/و إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفا للرسالة الواحدة.