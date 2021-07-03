غارات إسرائيلية على غزة ردا على البالونات الحارقة

شنت طائرات إسرائيلية، مساء السبت، غارات على أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وتسببت باندلاع حرائق في مستوطنات الغلاف.
وقالت وسائل إعلام، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع بدر التابع لحركة حماس جنوب مدينة غزة بصاروخين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش بدأ بقصف أهدافٍ في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، لقد استهدفنا موقعا لإنتاج الأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية.
وكانت قناة "كان" العبرية، أفادت باندلاع حريق في كبيوتس بئيري بالمجلس الإقليمي أشكول في منطقة غلاف غزة .
ولاحقًا، ذكرت القناة 13، نقلا عن وحدة الإطفاء الإسرائيلية، بأن الحرائق التي اندلعت في المكان، ناجمة عن بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن عدد الحرائق منذ الصباح ارتفعت إلى حريقين في المجلس الإقليمي أشكول.
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