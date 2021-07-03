بالصور.. أول مظاهرة نسائية بالسنغال لرفض العنف ضد المرأة

تظاهرت عشرات المدافعات عن حقوق النساء، في دكار للتنديد بتراخي القضاء والتسامح المفرط في المجتمع السنغالي تجاه العنف ضد المرأة.

ولأول مرة تجمعت حوالى ثلاثين امرأة في ساحة الأمة، المكان التقليدي للتظاهرات في العاصمة، بناء على دعوة من "تجمع النسويات في السنغال لمناهضة العنف ضد المرأة"، وهي جمعية أنشئت بعد قضية اغتصاب مراهقة أثارت ضجة كبيرة في البلاد.



وحملت المتظاهرات اللواتي جلسن ضمن دائرة، لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإفلات من العقاب" و"دعونا نحطّم العنف وليس النساء" أو "أوقفوا ثقافة الاغتصاب"، وارتدت كثيرات منهن قميصا كُتب عليه "العدالة لجميع الـ"لويز".

"لويز" هو الاسم المستعار لفتاة في سن 15 عاما تقدمت بشكوى في مايو/ آيار ضد أحد رفاقها في المدرسة الفرنسية في سالي جنوب دكار، بتهمة اغتصابها.





المتهم الذي يقول إن العلاقة حصلت بالتراضي، هو شاب في سن 19 عاما، وابن صحفي شهير، ما أعطى القضية صدى إعلاميا كبيرا، كما يواجه الشاب تهمة نشر فيديو حميم للفتاة القاصرة.

وقالت إيفا راسور، إحدى المتظاهرات لوكالة فرانس برس: "رغم الشكوى المقدمة، لم يُفعل أي شيء لمدة شهر وسُمح له بإنهاء سنته الدراسية، وكانت لويز تصطدم بوجوده يوميا في المدرسة، تحت أنظار أولئك الذين شاهدوا الفيديو، لقد ضقنا ذرعا".





ولم يُقبض على المتهم إلا بعد الكشف قبل نحو عشرة أيام عن الشكوى في وسائل الإعلام السنغالية.

ورغم تواضع حجمها، فإن هذه المظاهرة تشكل أول تجمع نسوي في السنغال، البلد الأفريقي، حيث تبقى حالات الاغتصاب غالبا طي الكتمان في الإطار العائلي، وفق إيفا راسور.