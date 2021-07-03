تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي

تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لهجوم في شمال المحيط الهندي، مما أدى لاشتعال حريق على متنها، دون معرفة الأسباب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، دون معرفة الأسباب أو وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية:" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن إسرائيل تعتقد أن إيران هي المسؤولة عنه".

وأشارت إلى أن إعلان محطة "الميادين" المدعومة من حزب الله، يعني إن إيران تقف خلف الهجوم.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن تل أبيب لم تؤكد رسميا وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن السفينة ليست مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وطاقمها من الأجانب".

وأضافت: "في هذه المرحلة لا يوجد تقارير عن إصابات".

وبدورها، قالت المحطة الإخبارية (12) إن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير واسمها "تيندال" وكانت تبحر تحت علم ليبيريا، وطاقم السفينة ليس إسرائيليا، ولم تقع إصابات في صفوفه.