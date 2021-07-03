تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية لهجوم في شمال المحيط الهندي، مما أدى لاشتعال حريق على متنها، دون معرفة الأسباب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي، دون معرفة الأسباب أو وقوع إصابات.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية:" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن إسرائيل تعتقد أن إيران هي المسؤولة عنه".
وأشارت إلى أن إعلان محطة "الميادين" المدعومة من حزب الله، يعني إن إيران تقف خلف الهجوم.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن تل أبيب لم تؤكد رسميا وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن السفينة ليست مسجلة على أنها إسرائيلية، ولكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وطاقمها من الأجانب".
وأضافت: "في هذه المرحلة لا يوجد تقارير عن إصابات".
وبدورها، قالت المحطة الإخبارية (12) إن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير واسمها "تيندال" وكانت تبحر تحت علم ليبيريا، وطاقم السفينة ليس إسرائيليا، ولم تقع إصابات في صفوفه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.