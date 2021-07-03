رفع العلم المصري على 47 قطعة بحرية بقاعدة "3 يوليو"

دخلت 47 قطعة بحرية، الخدمة بقاعدة "3 يوليو" البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بالتزامن مع افتتاحها.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة "3 يوليو" بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "حكومية" أنه جرى رفع العلم المصري على الوحدات البحرية؛ إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية.



ووقع الرئيس السيسي، في وقت سابق اليوم، وثيقة القاعدة الجديدة، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعيةـ عقب الافتتاح، 21 طلقة.

وتفقد الرئيس السيسي على متن سيارة مكشوفة، الوحدات البحرية بالقاعدة، وسلم قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثا، أعلام وحداتهم البحرية؛ إيذانا بدخولها الخدمة.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد توجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.