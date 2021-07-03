"3 يوليو" ومحمد نجيب.. حضور إماراتي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية

شاركت الإمارات، مصر، افتتاح اثنتين من أهم قواعدها البحرية الحديثة، هما "3 يوليو" و"محمد نجيب"، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقر قاعدة 3 يوليو البحرية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح قاعدة "3 يوليو " العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها البلاد في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، متمنياً لمصر مزيداً من التطور والازدهار.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى السيسي وأطيب تمنياته لمصر بدوام التقدم والرفعة والرخاء.

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

وقاعدة 3 يوليو، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط، وتعد من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.

ويأتي بناء هذه القواعد في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

"محمد نجيب"

ولم تكن المشاركة الإماراتية البارزة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، الأولى من نوعها، إذ سبق وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في افتتاح قاعدة محمد نجيب البحرية قبل 4 سنوات أيضا.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسيسي، ووفود عربية رفيعة، شهدوا حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح المصرية، تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، في عام 2017.

كما شهد الحفل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من رؤساء الوفود العربية وحشد من كبار قادة الوحدات العسكرية وجمهور من أهالي الخريجين.

وحضر حفل افتتاح "محمد نجيب" قبل 4 سنوات، أيضا الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي ضم علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية.

ووفق مراقبين، فإن مشاركة الإمارات في افتتاح أهم القواعد المصرية، ومشاركتها مصر إنجازاتها، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.



