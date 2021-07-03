تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 3 يوليو 2021

وسط هدوء الطلب، استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 3 يوليو 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.59 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر عند 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ الريال 18.50 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وبدأ أصحاب المعاشات في مصر، صرف معاشات شهر يوليو/ تموز الجاري، بزيادة 13%.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة، التي توافق بدايتها اليوم 1 يوليو/ تموز.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير/كانون الثاني 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

ويبلغ الحد الأدنى للزيادة 130 جنيهًا، للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش، وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا، وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة، لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق.

وتصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات 31 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية المصري.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.