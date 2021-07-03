الانتخابات الليبية.. الدبيبة يطالب بتوافق عام بشأن موعدها

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ليبيا.

وشدد عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر تويتر، على أهمية التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وذكرت البعثة أنه جرى تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، بعضها بشروط مسبقة.

وتابعت "المشاركون في ملتقى الحوار الليبي لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات".



وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.