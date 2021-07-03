كاليفورنيا تواصل العمل على إخماد الحرائق

عمل مئات من رجال الإطفاء الجمعة على احتواء 3 حرائق غابات التهمت أكثر من 15 ألف هكتار في شمالي كاليفورنيا.

وأمرت السلطات بعمليات إجلاء على طول بحيرة شاستا، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح على انتشار الحرائق.



وقد دمّر نحو 40 مبنى، بما في ذلك ما لا يقل عن ستة منازل بالقرب من لايكهيد، وفقًا لمصور وكالة فرانس برس في المكان.

وشمالا، واصل حريقا "لافا" و"تينانت" الانتشار في مناطق الغابات حيث تصاعدت اعمدة من الدخان الرمادي الكثيف.



وبعد موجة من الحر الشديد، هناك عشرات من الحرائق النشطة حاليًا في غرب أميركا الشمالية، من كندا إلى كاليفورنيا.