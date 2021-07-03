بعد إغلاق لوكاشينكو الحدود.. واشنطن تتوعد بيلاروسيا

تعهد مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن ستواصل محاسبة حكومة ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا على أفعالها.
وقال المسؤول الأمريكي، إن الحكومة علمت بتقارير عن قيام بيلاروسيا بإغلاق حدودها مع أوكرانيا.
وأضاف: "يبدو أن نظام لوكاشينكو يسعى مجددا لصرف الانتباه عن حملة القمع ضد شعبه، وسنواصل الوقوف مع شعب بيلاروسيا ومحاسبة النظام".
وأمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق اليوم الجمعة، بإغلاق حدود بلاده مع أوكرانيا بشكل كامل لأسباب أمنية.
وقالت وكالة أنباء بلتا المحلية، إن لوكاشينكو أبلغ حشدا في احتفال بيوم الاستقلال بأن جماعات متمردة كانت تخطط للقيام بانقلاب تم كشف أمرها في بيلاروسيا.
وأضاف: "لقد تم اليوم تفكيك خلايا إرهابية نائمة"، متهما إياها بالارتباط بألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا، موضحا أن "هدف هذه الخلايا كان قلب النظام بالعنف".
وتصاعدت حدة المواجهة بين بيلاروسيا والغرب في الآونة الأخيرة بعد أن أرسلت طائرة حربية لإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط لاعتقال ناشط منتقد للحكومة كان بين الركاب، ونددت الدول الغربية بهذه الخطوة وفرضت عقوبات على مينسك.
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