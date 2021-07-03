موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. مبيعات تسلا وموديلات نادرة ولادا جرانتا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة. أعلنت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية الجمعة عن معدل إنتاج ومبيعات 4 من موديلاتها خلال الربع الثاني من 2021. شهدت صناعة السيارات الرياضية طرح مجموعة من الموديلات صنعت منها عدد محدود للغاية من النسخ طرحت رسميا للبيع. قدمت نيسان عبر تاريخها الحافل مجموعة استثنائية من الموديلات، تمتع البعض منها بقوى فائقة بفضل قوة محركها الحصانية. اقتربت ألمانيا من تحقيق إنجاز هائل اعتقد الجميع أنه "بعيد المنال" بالوصول إلى مليون سيارة كهربائية في شوارعها. تتوفر خلال عام 2021 مجموعة استثنائية من السيارات التي تعود لحقبة السبعينيات، وتحتفظ بقوتها وأدائها المميز رغم مرور السنين. تستعد نيسان لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرحها طرازا كهربائيا جديدا كليا ضمن فئة SUV. أعلنت كندا أن عام 2035 سيشهد حظر بيع السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي بأسواقها نهائيا. سيارة لادا جرانتا من السيارات المميزة لعام 2022 وهذا لأنها تحتوي على مواصفات ومميزات رائعة بسعر اقتصادي في مصر.



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