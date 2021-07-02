التحالف يدمر هدفا جويا حوثيا باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه السعودية. وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين. ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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