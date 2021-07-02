الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، بدء الجيش، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.
وقال الوزير خلال تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية حققت انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة.
وأضاف، أن وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوما على مليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشاردة والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامة وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر.
وأضاف: أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس، مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.
وثمن الارياني، الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين الأشاوس لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين.
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