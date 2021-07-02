واشنطن ترفع العقوبات عن إيرانيين.. وتصدر توضيحا

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، رفع عقوباتها عن ثلاثة إيرانيين، نافية تأثير تلك الخطوة على مسار مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.

وأصدرت الخزانة الأمريكية بيانا اليوم الجمعة، توضيحا جاء فيه، أن "هذا رفع العقوبات عن الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس، ومهرزاد مانويل فردوس، ومحمد رضا دزفوليان، مشيرة إلى أن الشخص الأخير تعرض لجولتين من العقوبات الأمريكية".



ونفى المتحدث باسم الخزانة الأمريكية وجود أي علاقة بين رفع أسماء هؤلاء من قائمة العقوبات والمفاوضات الجارية حاليا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعكس أي تغير في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء إيران.

وتضع طهران شروطاً على واشنطن للعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 ،والذي أقر حزمة عقوبات مشددة ضد إيران.

وتقول إيران إن العودة الأمريكية للاتفاق النووي يجب أن تسبقها خطوة رفع كافة العقوبات والتأكد من هذه الخطوة، فيما ترى واشنطن أن هذه المطالب صعبة ولا يمكن تحققها كما ترغب طهران.

وخاضت إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، 6 جولات من المفاوضات النووية بحضور أمريكي غير مباشر.

وقامت طهران منذ مايو/آيار 2019 بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي، كان أبرزها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.