داخل آلة موسيقية.. إحباط محاول تهريب متفجرات لطائرة أفغانية

أحبطت السلطات الأفغانية، الجمعة، محاولة تهريب لمتفجرات مخبأة داخل آلة موسيقية في مطار هيرات غربي البلاد.

وقالت وكالة المخابرات الوطنية الأفغانية، الجمعة، في بيان، إن "قوات الأمن ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب المتفجرات".

وأضافت أن "المشتبه به وضع مركب (آر دي إكس) لصنع متفجرات وقنبلة يدوية ومواد كيماوية متفجرة أخرى داخل (رباب) ، وهي آلة موسيقية أفغانية تقليدية تشبه العود، بغية تفجيرها أثناء رحلة طيران من هيرات إلى كابول".

وأكد جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم ولاية هرات اعتقال الرجل، قائلا إن "التحقيق جار لمعرفة المزيد عن المشتبه به وانتمائه المحتمل إلى جماعة إرهابية ودوافعه".

وأوضحت وكالة الاستخبارات الأفغانية أن "عملية القبض على الرجل في مطار هيرات تمت بشكل سري دون إثارة الخوف بين الركاب الآخرين".