أول 24 ساعة في "مفاجآت صيف دبي 2021".. عروض ترويجية وترفيهية

انطلقت فعاليات الدورة الـ24 لـ"مفاجآت صيف دبي 2021 "، والتي تتضمن عروضا ترويجية رائعة، وفعاليات ترفيهية مبهجة.
وشهدت أول 24 ساعة من الحدث الذي يقام على مدار 10 أسابيع وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عروض إسقاط ضوئية مذهلة، وتخفيضات هائلة، وعروض ترويجية مذهلة قدمتها المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.
واستمتع زوار "دبي فستيفال سيتي مول"، و"دبي مول"، من الحاصلين على لقاح ضد "كوفيد-19" والتزموا بالتباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات مساء أمس الخميس، خلال حفل انطلاق فعاليات "مفاجآت صيف دبي2021"، بعروض الإسقاط الضوئي والموسيقى المصممة خصيصا لهذه المناسبة والتي أضاءت سماء دبي، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
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