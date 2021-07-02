بايدن: استكمال الانسحاب من أفغانستان لن يكون قبل سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انسحاب القوات من أفغانستان لن يجرى خلال الأيام المقبلة، نافيا بذلك تصريحات تحدثت عن قرب استكمال الانسحاب قبل الموعد المحدد في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن "خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لن يتم خلال الأيام المقبلة، لكن العملية تمضي وتسير حسب الجدول".



وأضاف أن "حكومة أفغانستان قادرة على أن تحافظ على حكمها بعد سحب قواتنا من البلاد".

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا ن الجيش يبدو على بُعد أيام فقط من استكمال انسحابه من أفغانستان، قبل الموعد المحدد في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقفت السلطات الأمريكية عن نشر تفاصيل بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، بعد انسحاب 50% من القوات والمعدات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهدت بإتمام الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

يأتي ذلك فيما تسيطر حركة طالبان على مناطق جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققتها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/آيار الماضي.