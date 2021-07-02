مصير شركاء كارلوس غصن في جريمة الهروب.. سجن على الطريقة اليابانية

أوصى الادعاء الياباني بسجن مخفف لأمريكيين ساعدا كارلوس غصن رئيس نيسان السابق، على الفرار البلاد.

وهرب غصن بعدما أطلق سراحه بكفالة في اليابان أثناء خضوعه للمحاكمة عام 2019، في واحدة من أعقد عمليات الهروب وأكثرها إثارة.

وسعى ممثلو الادعاء في جلسة اليوم الجمعة بالنسبة للثنائي، وهما أب ونجله، أقرا بالذنب في الاتهامات بمساعدتهما غصن على الهروب إلى لبنان، لمعاقبة الأب مايكل تايلور بالسجن لمدة عامين و 10 أشهر، ومعاقبة ابنه بيتر تايلور بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.

وقال محامو الدفاع عن المتهمين إنهما يجب أن يتلقيا حكما مع وقف التنفيذ. ومن المتوقع صدور حكم وعقوبة في 19 يوليو/ تموز.

رأفة؟

وتقرب التوصية المتعلقة بإصدار الأحكام المتهمين مايكل وبيتر تايلور خطوة من نهاية فترة طويلة من السجن والمعارك القانونية التي واجهاها منذ مساعدة غصن على الفرار من اليابان في صندوق في نهاية عام 2019.

ويبدو الحكم الموصى به مخففا إذا أن التقديرات ذهبت لعقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق، أعرب الأمريكي ونجله عن "ندمهما" على الدور الذي قاما به لمساعدة غصن.

وقال مايكل تايلور إن غصن وزوجته كارول قالا حينها إن التواري عن الأنظار بعد الإفراج عن المتهم بكفالة "لا يعد جريمة في اليابان".

وأضاف تايلور بأنه أراد مساعدة غصن نظرا للعلاقات العائلية التي تربطهما.

ونقلت "بلومبرج" عنه قوله أمام المحكمة "أشعر بندم عميق على أفعالي وأعتذر بكل صدق لتسببي بصعوبات للإجراءات القضائية والشعب الياباني".

وقال نجله بيتر "بعد أكثر من 400 يوم في السجن، كان لدي وقت طويل للتأمل".

هروب كارلوس غصن

ومثل الأمريكيان أول مرة أمام المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما لا يزال غصن هاربا في لبنان.

وكان قطب عالم صناعة السيارات السابق خارج السجن بكفالة بانتظار محاكمته بواحدة من أربع تهم يواجهها بسوء السلوك المالي عندما هرب، إذ توقف في تركيا قبل استكمال رحلته إلى لبنان.

وشكلت عملية الهروب في كانون الأول/ديسمبر 2019 إحراجا كبيرا للسلطات اليابانية. ووصفها المدعون الأمريكيون بأنها كانت "من بين عمليات الهروب الأكثر صفاقة وتنظيما في التاريخ الحديث".

وخضع غصن للاستجواب من قبل محققين فرنسيين في لبنان الشهر الماضي على خلفية الاشتباه بارتكابه سلسلة مخالفات مالية.

وتجري محاكمة مساعده السابق في نيسان جريج كيلي في طوكيو بتهمة مساعدة غصن في إخفاء جزء من دخله.

ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيته في وقت لاحق من العام الجاري.