تحذير روسي من حشد داعشي شمال أفغانستان

حذرت روسيا من انتشار تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية من هناك، معربة عن قلقها من الوضع الحالي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إن تنظيم داعش يحشد مسلحيه في شمال أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد.



وأعرب لافروف عن قلق روسيا من هذا الحشد لمسلحي داعش الإرهابي قائلا : "هذا الأمر يثير قلق موسكو".

وأضاف لافروف أن التنظيم يسيطر على المزيد من الأراضي في أفغانستان خلال الانسحاب وهو ما وصفه بالموقف "غير المسؤول" من جانب المسؤولين في كابول.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا، عقب لقائه بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني: "من المهم أيضا الانتباه إلى أفغانستان، حيث يقوم أعضاء تنظيم داعش "المحظور في روسيا" بتركيز قواتهم بنشاط، وهم يفعلون ذلك باستخدام عملية التحضير لمفاوضات السلام التي طال أمدها، وهؤلاء في أفغانستان، وفي هيئاتها الحاكمة، من يحاولون إطالة أمد هذه العملية، عليهم أن يفكروا في عواقب ما يفعلونه على بلادهم".

وانسحبت، الجمعة، القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

ورحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الدولية من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية، معلقة بالقول إنه يمهد الطريق لمستقبل أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "سيمهد انسحابها الكامل من أفغانستان الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم فيما بينهم".

وأعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، أن جميع القوات التابعة لواشنطن وتلك التابعة حلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة باجرام الجوية الأفغانية.

وقال المسؤول المتخصص في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باجرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".