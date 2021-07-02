تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 2 يوليو 2021، خلال مستهل التعاملات بشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.59 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لليورو عند 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ الريال 18.50 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

تغطية تأمينية للعاملين بالخارج

وبدأت مصر تفعيل التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر اعتبارا من الثالث من يوليو الجاري.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن وثيقة التأمين الجديدة سيستفيد منها قرابة 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه بعد فرض التأمين الإجباري على المصريين بالخارج، أصبحت الهيئة تقدم خدماتها لما يتراوح بين 55، و60 مليون مصري، من خلال الأنشطة المتعددة التي تشرف عليها الهيئة مثل أنشطة سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.