تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، 2 يوليو 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك هى عودة، وبلوم مصر، المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.156 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

حد أدنى لأجور القطاع الخاص

اعتباراً من يناير 2022 سوف يحصل العاملون في القطاع الخاص المصري لأول مرة على حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه (نحو 153 دولاراً) شهريا.

وبمقتضى قرار المجلس القومي للأجور الصادر الإثنين، سيستفيد نحو 12.6 مليون عامل مصري بالقطاع الخاص بالقرار.

ويتماشى هذا مع الارتفاع المنتظر لأجور موظفي القطاع العام إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه، بدءاً من العام المالي الجديد 2022-2021.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز من كل عام.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وفقا للبيان.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.254 جنيه للشراء، و 4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.