أردوغان يستعد لرفع الحصانة عن 20 نائبا معارضا

تسلم البرلمان التركي، مذكرة من رئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن 20 نائبًا معارضًا، على رأسهم زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو.

وشملت المذكرة 15 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، ونائب من حزب "الخير"، و4 نواب آخرين من الشعب الجمهوري، أبرزهم رئيس الحزب قليجدار أوغلو.



وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويؤكدون أن نظام أردوغان يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية.

وتأتي ممارسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.

دعوى تعويض ضد زعيم المعارضة

على الصعيد نفسه رفع أردوغان دعوى قضائية، ضد زعيم المعارضة قليجدار أوغلو، مطالبًا بتعويض قدره 500 ألف ليرة.

ووفقًا لما ذكره موقع «سوزجو» التركي، جاءت الدعوى بزعم انتهاك زعيم المعارضة لحقوق أردوغان الشخصية أثناء حديثه في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، الثلاثاء.

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، شن زعيم المعارضة هجومًا على أردوغان، ونظامه بسبب علاقاته برجال المافيا والمنظمات الإجرامية.

وأكد زعيم المعارضة، أن "تركيا في عهد النظام الحاكم أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تشهد عمليات غسل للأموال في أوروبا".



وتابع: "لم نشهد قط مثل هذا العار في تاريخ الجمهورية التركية، لقد قبلوا (في إشارة للنظام) بالمخدرات، والمقامرة، والاتجار بالنساء، وقبلوا بكل شيء، فهم يأكلون الحرام".