الرئيس البرازيلي عن الرئاسة: لن أترك السلطة في هذه الحالة

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، إنه سيسلم السلطة لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل لكنه لن يفعل ذلك إذا كان هناك أي تزوير.

ويتصدر الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استطلاعات نية التصويت في البرازيل للانتخابات المقررة في 2022، وحصل على 50% و26% للرئيس الحالي جايير بولسونارو، منافسه الرئيسي.



وأشار مسح لمعهد برازيلى Ipec، إلى الزعيم اليميني المتطرف، الذي تستمر شعبيته في الانخفاض، بالكاد حصل على 26 ٪ من دعم البرازيليين لنزاع انتخابي نهائي مع لولا دا سيلفا.

وقد تعززت نية التصويت لولا (2003-2010)، الذي لم يقم بعد بترشيحه رسميًا لكنه لا يخفي رغبته في العودة إلى السلطة ، منذ أن استعاد حقوقه السياسية في مارس/آذار الماضي بعد أن ألغى قاضٍ أحكام السجن التي كانت ضده.

وتُرك الرئيس البرازيلي السابق دون حقوق سياسية في عام 2018 بعد إدانته في الدرجة الثانية بالفساد، مما منعه من الترشح لانتخابات ذلك العام.



ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا في عام 2021 بإلغاء الأحكام التي فرضت عليه مرة أخرى، مكنه سياسيًا، حتى يتمكن من خوض انتخابات العام المقبل.

وكانت شعبية بولسونارو في أسوأ حالاتها منذ بداية ولايته، في الأول من يناير 2019 ، وقفزت نسبة رفض حكومته من 39٪ في فبراير/شباط إلى 50٪ في يونيو/حزيران.