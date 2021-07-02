"الاتجار بالبشر".. روسيا وإيران على قائمة اتهامات واشنطن

أدرجت الخارجية الأمريكية روسيا على قائمة "الدول المتورطة في الاتجار بالبشر"، بدعوى "تسهيل استغلال كوريا الشمالية العمل القسري" لمواطنيها في روسيا.
وقالت الخارجية الأمريكية إن روسيا منحت التأشيرات السياحية والطلابية لنحو 3 آلاف من العمال من كوريا الشمالية عام 2020.
وأوضحت واشنطن أن السلطات الروسية "تساعد في استغلال العمل القسري للعمال الكورويين الشماليين، حيث لم تتحقق مما إذا كانت هناك أدلة على الاتجار بالبشر ولم تبذل جهود الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر بين الكوريين الشماليين، على الرغم من وجود معلومات موثوقة منذ سنوات حول أن كوريا الشمالية كانت تدير معسكرات للعمال من مواطنيها في روسيا، حيث تم استغلال 3 آلاف منهم".
واتهم تقرير الخارجية الأمريكية 11 دولة بالتورط في الاتجار بالبشر والعمل القسري والعبودية وتجنيد الأطفال.
وإلى جانب روسيا، ضمت القائمة الصين وأفغانستان وميانمار وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وجنوب السودان وتركمانستان وسوريا.
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