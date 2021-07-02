العراق.. تفجير رتل للتحالف الدولي وتفكيك سيارة مفخخة

أفاد مصدر أمني مطلع، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة في محافظة بابل، جنوب العراق.
أفاد مصدر أمني عراقي، بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة في محافظة بابل، جنوبي العراق.
وقال المصدر في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "عبوة استهدفت انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق بابل السريع".
وأشار المصدر إلى عدم وقوع إصابات جراء الانفجار.
وتتعرض دوريات التحالف الدولي إلى هجمات بين الحين والآخر بالعبوات الناسفة، وغالباً ما يكون ضحاياها من العراقيين المتعاقدين في توفير الإمدادات اللوجستية.
وتتبنى مليشيات عراقية قريبة من إيران، مهاجمة دوريات التحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.
وتوعدت فصائل مسلحة تنضوي تحت مليشيا "الحشد، بتصعيد الاستهدافات ضد مصالح واشنطن وقواعد التحالف في العراق عقب الهجوم الصاروخي الامريكي الذي استهدف مواقع تابعة لهم عند الشريط الحدودي بين العراق وسوريا ليل الإثنين الماضي.
وفي تطور لاحق، أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط هجوم بسيارة مفخخة، بالقرب من آحد أسواق محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وقال المصدر في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "قوة أمنية من شرطة أبي الخصيب عثرت على سيارة مفخخة ومحملة بالمتفجرات من نوع بيك آب".
وأشار إلى أنه "تمت السيطرة عليها وتفكيكها دون حادث يذكر".
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