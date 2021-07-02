موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. إرجاء "أوبك+" ونهاية أزمة إيفرجيفن

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ارتفعت أسعار الذهب في العراق، اليوم الخميس 1 يوليو/تموز 2021، بفعل الزيادة العالمية في الأسعار جراء سلالة دلتا ودعمها للمعدن النفيس.

قرر تحالف "أوبك+"، تأجيل قمتهم الهادفة إلى تحديد حصص الإنتاج لشهر أغسطس/ آب المقبل، الى الجمعة.

تراجع متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

حققت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزا مستحقا بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.

كشف علي جدو وزير التجارة والتموين السوداني، الإجراءات القانونية ضد تلاعب التجار والسماسرة في أسعار السلع خلال أغسطس/آب المقبل.

قال وزير الطاقة السوداني، جادين على عبيد، الخميس، إن بلاده رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق على المراجعة الثانية لبرنامج الأردن الإصلاحي الذي مدته 4 سنوات.

بدأت مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالي 2021/2022، بدءا من اليوم الخميس.

بدأ أصحاب المعاشات في مصر، الخميس، صرف معاشات شهر يوليو/ تموز الجاري، بزيادة 13%.

لا يخفى على أحد أن الكافيار يتسم بارتفاع سعره، حتى أنه أصبح أغلى طعام في العالم.

تدرس مجموعة "أوبك+" إضافة مليوني برميل نفط للسوق يوميا خلال 5 أشهر، في إطار خطتها لتخفيف قيود الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.

اجتماع موسع للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية لبحث عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والاستثمارات والسجناء في الخارج.

بدأت السعودية، الخميس، تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، بهدف وضع الحد الأدنى من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة.

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد عن تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النفط مع دولة جنوب السودان خلال الفترة المقبلة.

دخلت القواعد الجديدة لضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتصبح منتجات الصين وأمريكا وبريطانيا أكثر تكلفة.

بلغت الصفقات التي أبرمت بالدورة 25 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2021" حوالي 3.8 مليار دولار.

ارتفعت صادرات جنوب السودان النفطية من مزيج دار ومزيج النيل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط، بينما تسعى البلاد لزيادة إنتاجها.

هبطت أسعار العملات الرقمية "المشفرة" خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو/تموز 2021، وقادت عملة بيتكوين معظم العملات الرقمية إلى التراجع.

بعد أسابيع من التفاوض، تم إسدال الستار على أزمة قناة السويس مع سفينة "إيفر جيفن" العملاقة التي جنحت في القناة وتسببت في تعطيلها.

استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية في القطاع الخاص.