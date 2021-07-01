موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. الصين على العرش و"بطاقات كوفيد"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تتصدر الصين قائمة أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم بنهاية عام 2020، بفضل العدد الضخم من مستخدمي الهواتف. أعلنت شركة جوجل عن تدشينها لخدمة جديدة لتسهيل إجراءات التلقيح ضد فيروس كورونا ستطبقها كبداية بالولايات المتحدة. يحتاج الأطفال بعد فترة من استخدام الهاتف الشخصي للأب أو الأم إلى جهاز خاص بهم، لذا ينصح الخبراء باستعمال تطبيق جوجل Family Link أعاد طرح أسهم شركة Didi Chuxing الصينية للنقل التشاركي في بورصة نيويورك، التقييمات الضخمة لاكتتابات شركات التكنولوجيا.



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