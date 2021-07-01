طبق الأثرياء.. 6 أسرار تجعل الكافيار الطعام الأغلى في العالم

لا يخفى على أحد أن الكافيار يتسم بارتفاع سعره، حتى أنه أصبح أغلى طعام في العالم.

الكافيار هو طارخ (بيوض السمك) المملح، ويعد أثرى وأغلى أنواعه، هو الكافيار الخاص بسمك الحفش "بيلوغا" الذي يعيش في بحر قزوين والبحر الأسود، وهو نوع يواجه خطر الانقراض ويمكن بيع القليل فقط من بيضه بشكل قانوني.



تستغرق فترة نمو سمك الحفش حوالي عقدين حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ليبدأ في إنتاج الكافيار، الذي يصل سعر الكيلو منه حوالي 34.5 ألف دولار، ويعرف هذا النوع بكافيار الماس.

وهناك 6 أسباب ذكرها موقع بيع الكافيار عبر الإنترنت "كافيار ستار" تحدد ثمن هذا الطعام الشهي، وتتمثل في التالي:

1- نوع السمك

يلعب نوع السمك المستخرج منه الكافيار دورا أساسيا في تحديد قيمته الغذائية ومن ثم سعره، وهو ما يجعل كافيار الحفش الأغلى عالميا.

ومنذ ظهور كافيار الحفش في روسيا أواخر القرن التاسع عشر أصبح طعاما فاخرا، يرتبط بطبقة الأثرياء.

في العصر الحالي يمكن تربية أسماك الحفش في المزارع السمكية، واستخراج الكافيار منها، وهو ما يستلزم القضاء على السمكة.

2- الندرة

على غرار أي سلعة تتأثر بالندرة فالكافيار كذلك أيضا، فكلما كانت الأسماك المستخرج منها البيوض مهددة بالانقراض يرتفع سعر الكافيار عادة.

ويتمثل هذا الأمر في أسماك الحفش المعرضة للانقراض، حيث أقبل الصيادون على صيدها بكثرة في الماضي لاستخراج الكافيار منها، بسبب الأرباح الكبيرة التي كانوا يكسبونها من وراء ذلك، مما أدى إلى زيادة ندرتها.

3- العرض والطلب

هذا الأمر يرتبط أيضا بالندرة، حيث كلما قل الكافيار المعروض كلما ارتفع سعره، مع اشتراط وجود طلب أعلى من العرض.

4- الجودة

يتحدد السعر حسب جودة الكافيار، وهو ما يمكن تحديده بناء على عوامل لون البيض وحجمه ونضجه ورائحته وصلابته ونكهته.

ويتم إجراء هذا التصنيف الأولي قبل تمليح البيض، مع الأخذ في الاعتبار أن الكافيار عالي الجودة يكون ذو ملوحة منخفضة وحبيباته كبيرة، ويتميز برائحة ولون ومذاق جيد وملمس ناعم.

5- مدة إنتاج الكافيار

تبدأ الأسماك في إنتاج البيوض بعد الوصول إلى سن البلوغ، فعلى سبيل المثال تستغرق فترة نمو سمك الحفش حوالي 20 عاما حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ليبدأ في إنتاج الكافيار.

هذه الفترة الطويلة تعد أحد عوامل ارتفاع سعر بيوض الحفش، مقارنة بالأسعار الأخرى مثل السلمون.

6- الحصاد والتصنيع

ترتبط تكاليف تقديم الكافيار للمستهلكين بفترة الحصاد والتنظيف والفحص والمعالجة والشحن، فكما ذكرنا فهناك أسماك يتطلب تربيتها عقدين من الزمان حتى تبدأ في إنتاج الكافيار.

وحتى الآن يعتمد منتجو الكافيار على الحصاد اليدوي لبيوض السمك، ويظل معقما خلال فترة التنظيف والفرز، وحفظة في درجة حرارة ملائمة خلال الإنتاج والشحن، ما يسهم في ارتفاع تكلفته.