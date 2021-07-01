الجيش الإسرائيلي: توقيف شخص نفذ عملية طعن في غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، القبض على مشتبه به نفذ عملية طعن في غور الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ورد تقرير عن قيام مشتبه به بطعن مجندة وخطف سلاحها الشخصي بالقرب من أحد المواقع في غور الأردن".



وأضاف "ألقت قوات الجيش القبض على المشتبه به وصادرت السلاح".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ العملية فلسطيني، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يكشف جنسيته في البيان.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن حالة المصابة.

