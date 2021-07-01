بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان.. وعون يشارك عبر التلفاز

تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، وقائع افتتاح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان"، عبر شاشة التلفاز.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" صورتين للرئيس اللبناني وهو يتابع الحدث عبر المحطة الناطقة باسم حزبه، وأرفقهما بتغريدة.

وقالت الرئاسة في تغريدتها "رئيس الجمهورية ميشال عون يتابع مباشرة عبر شاشة التلفزيون وقائع افتتاح البابا فرنسيس ليوم التأمل والصلاة من أجل لبنان، والذي يشارك فيه رؤساء الطوائف المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية في لبنان".

وبدأ صباح اليوم الخميس في الفاتيكان، يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان، الذي دعا إليه البابا فرنسيس، بمشاركة عشرة من قادة مختلف الطوائف المسيحية في لبنان، والسفير البابوي في لبنان، جوزيف سبيتيري.

ومن المقرر أن تكون اللقاءات في نزل "القديسة مرثا" في الفاتيكان، مغلقة، على أن تقام صلاة ختامية في بازيليك القديس بطرس.

وكان البابا فرنسيس أعلن في 30 مايو/أيار الماضي دعوة قادة لبنان المسيحيين إلى الفاتيكان في الأول من يوليو/تموز للصلاة من أجل "السلام والاستقرار" في بلدهم.

وحض البابا المؤمنين على "أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتّجاه مستقبل أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب".

ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، فضلا عن أزمة سياسية طاحنة إثر الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر تشرين أول الماضي.