التحالف العربي يدمر مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من اعتداءاتها ضد السعودية وأبناء الشعب اليمني، مستهدفة المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وفي بيان له، قال التحالف العربي إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

في مقابل ذلك، أكد أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وباعتداء اليوم، يكون تحالف دعم الشرعية قد اعترض ودمّر ثماني طائرات مسيرة للحوثيين، بخلاف ثلاثة صواريخ باليستية، حاولوا من خلالها استهداف أعيان مدنية جنوبي السعودية. بحسب ما رصدته "دوت الخليج الإخبارية" في البيانات الصادرة عن التحالف خلال هذه الفترة.

وقوبلت هجمات الحوثيين هذه بموجة إدانات واسعة، وتأكيد على أن المليشيات الحوثية مازالت ترتهن للمشروع الإيراني بالمنطقة وترفض كل أصوات السلام.