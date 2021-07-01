ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بلبنان.. صدمة نهاية الأسبوع

شهد سوق المحروقات في لبنان ارتفاعاً جديداً صباح اليوم، لتصعد الأسعار مجددا بعد أقل من 48 ساعة من الزيادة التي أعلنتها الحكومة.

وأصدرت وزارة الطاقة والنفط جدولاً جديداً للأسعار، سعّرت فيه صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة لبنانية بزيادة 9000 ليرة عن الجدول الذي صدر من يومين، والبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة لبنانية بزيادة 9300 ليرة.

أسعار البنزين الجديدة في لبنان

وطالت الارتفاعات المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 54400 ليرة لبنانية بزيادة 8300 ليرة، وسجل سعر قارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية بزيادة 4000 ليرة.

وكانت وزارة الطاقة أصدرت جدولاً منذ يومين رفعت من خلاله الأسعار إلا أن هذا الجدول لم يحظ برضى الشركات المستوردة للنفط، التي اعتبرت أن بعض المدخلات على الصفيحة في السوق اللبناني تدفعها بالدولار النقدي الطازج أو على سعر السوق الموازي، بينما احتسبتها المديرية العامة للنفط على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي يكبدها الخسائر بحسب زعمها، فعمدت إلى عدم تسليم المادة إلى المحطات، ما زاد الأزمة حدة رغم ارتفاع الأسعار.

طوابير البنزين في لبنان

وحتى صباح اليوم زادت الطوابير أمام المحطات القليلة التي فتحت أبوابها، فيما أقفلت أغلبيتها بحجة عدم تزويدها بالمادة، لكن من المتوقع أن تبدأ الشركات اليوم بتسليم المادة الموجودة في جزاناتها ما يبدأ بتخفيف من حدة الأزمة.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مقترح تمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.