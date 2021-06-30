دونالد رامسفيلد.. وفاة مهندس حرب العراق وأفغانستان

توفي دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق المثير للجدل ومهندس حرب العراق، قبل أيام من عيد ميلاده الـ 89، وفقا لبيان عائلته.

وقالت الأسرة في بيانها الذي صدر الأربعاء "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والزوج المخلص والأب والجد في الثامنة والثمانين من عمره، وسط أفراد عائلته في مقاطعة تاوس بولاية نيو مكسيكو".

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة يو إس إيه توداي: "سوف يذكره التاريخ بإنجازاته الاستثنائية على مدى ستة عقود من العمل العام، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف يذكرون حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه وخدمته للوطن".

اختار الرئيس السابق جورج دبليو بوش رامسفيلد في ولاية الثانية كوزير للدفاع عام 2001. وتعهد رامسفيلد بتغيير البيروقراطية العسكرية، سعيا لجعلها أكثر مرونة.

وقد غيرت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية كل شيء.

أشرف رامسفيلد على رد البنتاغون وهجومه الأولي على قواعد القاعدة في أفغانستان، والإطاحة بطالبان من السلطة وتشكيل حكومة جديدة منتخبة ديمقراطيا.

بحلول أوائل عام 2002 ، حوّل رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني انتباه البنتاغون إلى الدكتاتور العراقي صدام حسين. تسلل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كاد أن يُلقى القبض عليه في جبال شرق أفغانستان، بعيدًا إلى باكستان ، حيث قُتل في عام 2011.

أقال بوش رامسفيلد في عام 2006، حيث غرقت الولايات المتحدة في حركات تمرد طاحنة تسببت في مقتل وإصابة آلاف الجنود الأمريكيين، وآلاف المقاتلين والمدنيين الآخرين في العراق وأفغانستان. ولا يزال نحو 2000 جندي في العراق يدعمون حكومة هشة تقاتل المتمردين ، وتستعد آخر القوات القتالية الأمريكية لمغادرة أفغانستان ، حيث يحذر القائد الأعلى من حرب أهلية مستعرة.

شهد عمله على رأس وزارة الدفاع سلسلة من القضايا الخلافية البارزة، كان أبرزها إساءة معاملة السجناء العراقيين في سجن أبو غريب. ولا يزال احتجاز المتطرفين في سجن جوانتانامو العسكري بكوبا يثير الغضب في الولايات المتحدة. تم الإفراج عن معظم المعتقلين إلى دول مضيفة، لكن آخرين ما زالوا ينتظرون المحاكمات العسكرية التي لم تعقد بعد.

من جامعة برينستون إلى البنتاجون

ولد رامسفيلد في شيكاغو عام 1932، وتخرج من جامعة برينستون، حيث مارس المصارعة خلال الجامعة. تم تكليفه بالعمل كطيار في البحرية الأمريكية ومدرب طيران، وأدى الخدمة العسكرية في الفترة من 1954 إلى 1957.

في وقت لاحق، تولى عملا في مبنى الكابيتول وعمل مصرفيًا استثماريًا. وفي عام 1960، فاز بولايته الأولى كعضو جمهوري في الكونجرس عن ولاية إلينوي. واستقال في عام 1969، وتولى منصبًا في إدارة نيكسون، وفقًا لسيرته الذاتية في الكونجرس.

في عام 1975، تم اختيار رامسفيلد ليكون وزير الدفاع الثالث عشر - أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وفقًا للموقع التاريخي لوزارة الدفاع. حصل على وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس السابق جيرالد فورد.

بعد العمل في القطاع الخاص لمدة 23 عامًا، عاد رامسفيلد إلى منصبه السابق، حيث تولى منصب وزير الدفاع الحادي والعشرين في إدارة بوش. وتولى المهمة في يناير/ كانون الأول 2001.

حرب العراق

في ربيع عام 2003، تحركت القوات الأمريكية للاستيلاء على بغداد. بدا أن القوات العراقية تتلاشى، ولكن سرعان ما ظهرت بوادر اضطرابات مدنية. تفشت أعمال السلب والنهب، لكن رامسفيلد رفض تصديق هذه التقارير الإخبارية، قائلاً للصحفيين في البنتاجون "الأشياء السيئة تحدث" وتوقع "أشياء رائعة" للعراقيين.

ومضى يقول المراسلين: "سوء فهم واضح" عندما نستنتج من الصور أن العراق يتأرجح نحو الفوضى".

قامت الحكومة المؤقتة في العراق بقيادة دبلوماسي أمريكي، بول بريمر، بحل الجيش العراقي. وانضم العديد من هؤلاء الجنود الساخطين إلى التمرد. لذلك تم التخلي عن خطة رامسفيلد لسحب معظم القوات الأمريكية. وبدلاً من ذلك، جرى نشر المزيد من القوات في العراق في سلسلة متتالية دموية من الاشتباكات والمعارك.

بحلول عام 2004، كان السلاح المفضل للمتمردين هو القنبلة المزروعة على جانب الطريق ، والمعروفة في الجيش باسم العبوة الناسفة. مزقت المركبات ذات الحماية الضعيفة مثل الهمفي وأصبحت القاتل الأول للقوات الأمريكية.

ورفض رامسفيلد شكاوى القوات المشاركة في القتال من عدم استعدادهم للقتال.

قال رامسفيلد في عام 2004: "كما تعلم، ستخوض حربًا بالجيش الذي لديك، وليس الجيش الذي قد ترغب فيه أو ترغب في الحصول عليه في وقت لاحق".

بحلول عام 2006 ، أصبحت الحروب وطريقة تعامل رامسفيلد معها عبئًا سياسيًا على بوش، الذي أقال رامسفيلد بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي واستبدله بجيتس.