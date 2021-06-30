خبراء يحذرون من سيطرة الجماعات الإرهابية على أفغانستان

حذر خبراء أمنيون من مصير قاتم ينتظر الشعب الأفغاني يحول البلاد إلى "ساحة معركة" مع سحب الولايات المتحدة لقواتها بعد عقدين من الحرب.

وقال البروفيسور أنتوني جليز، زميل مركز دراسات الأمن والاستخبارات في جامعة باكنجهام، إن طالبان الآن "عادت للانتقام، لكن التأثيرات الأكثر إلحاحًا قد تكون على شعب أفغانستان.

ويرى جليز أنهم سيعودون بمجرد حصولهم على السيطرة الكاملة إلى كل ما فعلوه من قبل، من اضطهاد وتعذيب وقتل كل من يعارضهم؛ واستعباد وإهانة الأفغانيات، ومنعهن من الحصول على التعليم، وتدمير كل ما يتعارض مع وجهة نظرهم للعالم".

في الوقت نفسه، حذر روبرت كلارك، من مركز أبحاث هنري جاكسون للأمن القومي، من الجماعات الإرهابية الأخرى مثل داعش التي تتطلع إلى ترسيخ موطئ قدمها في أفغانستان.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي ستحاول فيه طالبان الالتزام بشروط السلام المتفق عليها مع الولايات المتحدة - التي تتعهد فيها بألا تتحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين - لن يتعين على الجماعات المتطرفة الأخرى الالتزام بمثل هذه التعهدات.

وقال كلارك في مقابلة مع صحيفة صن: "لا أحد يعلم ما إذا كانت طالبان ستتمسك بهذه الوعود، لكنها المرجح أنها ستفعل لتجنب عودة القوات الأمريكية، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع السيطرة على الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل داعش، التي تتطلع إلى الاستفادة والعمل والتدريب في أفغانستان.

وذكرت تقارير أن قوات طالبان قامت بشنق أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا بعد اتهامهم بالتجسس، كما قامت بحرق أشخاص أحياء باستخدام مواقد الغاز أثناء تمردهم منذ الغزو الأمريكي.

وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق النار على مجموعات من الرجال بعد إعلانهم "أعداء الإسلام".

وقالت سميرة حميدي ، الناشطة في جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية ، لصحيفة The Sun Online: "لم نر شيئًا من طالبان يشير إلى أن موقفهم تجاه حقوق الإنسان قد تغير.

وأضافت حميدي: "مع تعثر محادثات السلام وتزايد سرعة الاستعدادات للانسحاب الكامل للقوات الدولية، تقف أفغانستان على مفترق طرق خطير. فالعودة الكاملة لطالبان إلى السلطة قد تخاطر بتراجع عشرين عامًا من التقدم في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقليات وحرية التعبير وحرية الإعلام".

وأوضح كلارك للصحيفة: "أن حركة طالبان كجماعة تشهد حالة من التنوع وهناك خلافات بين قادتها، وكلما زاد الشقاق بينهم ازداد الأمر سوءا ودفع الجماعات الإرهابية الأخرى للاستفادة من حالة الوهن التي تعتريها.

"حتى لو لم تكن ملاذًا آمنًا ، فستعود الحياة اليومية إلى ما كانت عليه في التسعينيات.

ويرى جليز أن الانسحاب من أفغانستان كان "قرارًا خاطئًا تمامًا" - وقال إن الغرب يترك شعب البلاد لمصير مروع.

وأضاف: "لقد شعر بايدن أن الرأي العام الأمريكي، بعد عشرين عامًا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول قد سئم من الحرب. قد يكون الأمر كذلك، لكنه برغم ذلك قرار خاطئ تمامًا وسيكون له عواقب على جميع الدول الغربية، لكن الأفراد الأكثر تأثرا هم الأفغان الشجعان، وخاصة النساء الأفغانيات، الذين عملوا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو لمحاولة خلق مستقبل أفضل لأنفسهم، لأنهم يشعرون أنهم تعرضوا للخيانة، وهم ينتظرون الآن مصيرا مرعبا".