الإمارات وإسرائيل.. تطلعات لمرحلة جديدة من التعاون

رحب عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بافتتاح قنصلية إسرائيل في دبي.

جاء ذلك كخطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2020.

وقد افتتح يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، القنصلية الإسرائيلية في دبي، الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعرب عمر بن سلطان العلماء، عن تطلعه إلى "أن تنمو العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات"، مؤكدا أنه "خلال الفترة المقبلة، سوف يستهل البلدان المرحلة التالية من التعاون".

ورحب بهذه الخطوة قائلا: "بينما نتطلع إلى التعافي الشامل من جائحة كورونا، الذي واجهته الإمارات وإسرائيل كشريكين مقربين في الابتكار العلمي والتكنولوجي، نتوقع أن يتم تعزيز التبادل بين البلدين بشكل سريع".

وأشار إلى أن "القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ستقدم الخدمات الأساسية للزوار الإسرائيليين للإمارات وأولئك الذين يسعون للسفر من الإمارات إلى إسرائيل".

يذكر أنه في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي وقع في العام الماضي، والذي أدى إلى مباشرة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، جرى تعاون رفيع المستوى بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك في المجالات الصحية والتكنولوجية والتعليمية وفي قطاعات الاستثمار والسياحة والطيران، والتنسيق الدبلوماسي والقنصلي.