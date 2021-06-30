بوتين: سيأتي وقت أعلن فيه من يستحق خلافتي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه سيأتي وقت يسمي فيه خليفته المحتمل في الكرملين.

ويتولى بوتين (68 عاما) السلطة كرئيس أو رئيس للوزراء منذ بداية الألفية الجديدة. ومن المقرر أن تنتهي فترة حكمه الحالية، ومدتها ست سنوات، بنهاية 2024 لكن تلميحاته تخضع للتدقيق بحثا عن أي مؤشرات بخصوص ما إذا كان يعتزم تمديد حكمه.



وعدلت روسيا الدستور العام الماضي بناء على طلب بوتين بما يسمح له بالترشح فترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات على رأس الكرملين، وبالتالي يمكن أن يبقى رئيسا للبلاد حتى عام 2036.

وقال بوتين، الأربعاء، "سيأتي وقت، كما أتعشم، أستطيع أن أقول فيه إن فلانا وفلانا يستحق في رأيي قيادة بلد رائع مثل روسيا، وطننا"، مضيفا "الاختيار يقع في نهاية المطاف على الناخبين".

وتجري روسيا انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول المقبل، يُنظر إليها باعتبارها عملية تجريبية لانتخابات 2024 الرئاسية.

من جانب آخر، أعرب الرئيس الروسي عن شكوكه بشأن إمكانية عقد قمة مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلا أنه لم يستبعد نهائيا عقد القمة.

وقال بوتين في جلسة سؤال وجواب في موسكو بثها مباشرة التليفزيون الرسمي "زيلينسكي وضع أوكرانيا تحت إدارة أجنبية".



وتابع بوتين "يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة للحياة اليومية في أوكرانيا ليس في كييف، ولكن في واشنطن، وإلى حد ما في برلين وباريس".

وقال بوتين إن الشعب الأوكراني لم يكن معاديا لروسيا، "إلا أن القيادة الأوكرانية، القيادة الحديثة لأوكرانيا الحديثة من الواضح أنها عدائية تجاهنا".



وأضاف بوتين أن أوكرانيا تقمع المعارضة وانتقد بشكل خاص تحرك كييف ضده حليفه فيكتور ميدفيدشوك، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطه في تهمة الخيانة العظمى.