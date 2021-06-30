ثاني لقاء في أسبوعين.. ميركل تلتقي ملكة إنجلترا الجمعة

تستقبل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة في قصر ويندسور، وفق قصر باكنجهام.

وقال القصر، في بيان، إن الاجتماع بين الملكة البريطانية والمستشارة الألمانية التي ستغادر منصبها بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول سيعقد بعد ظهر الجمعة في قصر ويندسور الذي يبعد 40 كيلومتراً عن لندن.



وكانت الملكة والمستشارة التقتا منتصف يونيو/حزيران خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال جنوب غربي إنجلترا.

كما من المقرر أن تلتقي ميركل الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومة شمال غرب لندن.

ويناقش الزعيمان، وباء كوفيد-19، حيث دعت ميركل الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة إلى فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا، لمنع تفشي المتحور "دلتا" الأشد عدوى من فيروس كورونا.