سحب الشهادة الأزهرية من القرضاوي.. دعوى أمام محكمة مصرية

أجلت محكمة القضاء الإداري المصرية، الأربعاء، دعوى تطالب بسحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي، الشهير بـ"مفتي الإرهاب" وعدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل القضية، التي رفعها المحامي سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، إلى جلسة ٢٢ أغسطس/آب المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

وجاء في الدعوى أن "ما ارتكبه المدعو القرضاوي في حق مصر من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان الإرهابية يستوجب سحب كل الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر".

وأضافت الدعوى أن "الانتماء إلى مؤسسة الأزهر، منبر الوسطية في العالم الإسلامي، هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق مصر وأبنائها".

يشار إلى أن القرضاوي أنشأ شبكة دولية للترويج لأهداف الإخوان الإرهابية، وصفها في اجتماع عام 1996 في توليدو بولاية أوهايو بأنها غزو للغرب "من خلال الدعوة" وهو مصطلح يُترجم إلى "التبشير"، ولكن غالباً ما يستخدمه "الإخوان" للإشارة إلى نسختهم من التلقين الأيديولوجي.

وعلى المستوى الدولي يجري القرضاوي ذلك من خلال ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" (IUMS)، الذي اشتهر بفتواه الصادرة عام 2004 التي تسمح باستهداف الأمريكيين في العراق، بمن فيهم المدنيون، والمصنف منظمة إرهابية في العديد من الدول في إطار جهود محاربة جهاز القرضاوي الدولي ومحاربة الإرهاب.