وفد إسرائيلي يبحث بالقاهرة صفقة تبادل أسرى مع حماس

أفادت وسائل إعلام عبرية بوجود وفد إسرائيلي رفيع المستوى بالعاصمة المصرية لبحث صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "يزور مصر حاليا وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز".

وفي تقرير طالعته "دوت الخليج الإخبارية"، ذكرت الإذاعة أن "الزيارة تأتي ضمن المساعي لإعادة الأسرى والمفقودين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة".



لكنها لفتت إلى ما "أوضحه مسؤولون كبار بأن مغادرة الوفد وكذلك الوفود المتكررة الأخرى لا تعني أن هناك تقدما في الاتصالات".



وتتوسط مصر بين تل أبيب وحركة حماس، في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى فلسطينيين بإسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة منذ عام 2014.



وشهدت الفترة الماضية حركة نشطة لمسؤولين من حماس والحكومة الإسرائيلية إلى العاصمة المصرية القاهرة في محاولة لتسريع المفاوضات، زادت وتيرتها بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، في مايو/أيار الماضي، وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، قبل أن تنجح مصر في وقف إطلاق النار بين الطرفين.



وتشترط إسرائيل إدخال تسهيلات واسعة في غزة مقابل إنهاء ملف الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع وعددهم 4 بينهم جنديان تعتقد تل أبيب أنهما قتلا.

وفي المقابل، تريد حماس الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية.

وسبق لمصر أن أنجزت صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس عام 2011 تم من خلالها تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.



ولم يُعرف متى غادر الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة أو حتى مدة زيارته الحالية.