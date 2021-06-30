تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 30 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك هى المشرق، وعودة، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

زيادة الأجور والمعاشات

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات، ومنح علاوتين للموظفين بقيمة وصلت لنحو 38.5 مليار جنيه( 2.47 مليار دولار).

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه ( 1.987 مليار دولار).

وفي سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ( 480.76 مليون دولار).

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري،عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.78 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.