سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

ارتفع متوسط سعر الدولار في سوريا، اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية، بينما استقر في البنوك.

وتشهد سوريا، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا.



وظل متوسط سعر الدولار الرسمي، أمام الليرة السورية في البنوك، مستقرا عند نحو 2512 ليرة.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 3195 ليرة للشراء، و 3245 ليرة للبيع، مقابل نحو 3185 ليرة للشراء، و 3235 ليرة للبيع.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات"، وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

وضع غذائي الأسوأ

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتتجه سوريا نحو وضع غذائي هو الأسوأ في تاريخها في ظل تفاقم أزمة محصول القمح، وإغلاق المعابر الحدودية، وهو ما يؤثر على دخول المساعدات.

وباتت حملة عام القمح، التي أطلقتها الحكومة السورية، مطلع موسم الزراعة معرضة للخطر بسبب الجفاف الشديد الذي تتعرض له البلاد.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى 3799 ليرة للشراء، و 3864 ليرة للبيع، مقابل نحو 3800 ليرة للشراء، و 3865 ليرة للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 4414 ليرة للشراء، و 4493 ليرة للبيع، مقابل 4420 ليرة للشراء، و 4495 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 850 ليرة للشراء، و 866 ليرة للبيع، مقابل نحو 849 ليرة للشراء، و 865 ليرة للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق غير الرسمية (السوداء)، عند نحو 867 ليرة للشراء، و 884 ليرة للبيع.

بينما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 10603 ليرة للشراء، و 10794 ليرة للبيع، مقابل نحو 10580 ليرة للشراء، و 10755 ليرة للبيع، أمس.