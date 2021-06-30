أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الأربعاء، 30 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة إلى 212.32 ريال سعودي (56.62 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو 185.78 ريال ( 49.54 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 159.24 ريال (42.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ، نحو 123.85 ريال (33.03 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية في السعودية، إلى 6603.75 ريال (1761 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، إلى 1486.21 ريال (396.32 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا، الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

و سجل الذهب في المعاملات الفورية 1764.50 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.77%، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، عند نحو 1749.20 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، 1% لتبلغ عند التسوية 1763.60 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في "آر جيه أو فيوتشرز"، إنه بالإضافة إلى ارتفاع الدولار فإن من المرجح أن بعض المستثمرين يتوقعون بيانات للوظائف أفضل من المتوقع.

وأضاف:" الدعوات لأن تتخذ أسعار الفائدة اتجاها صعوديا سيعلو أصواتها كثيرا من مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا حصلنا فعلا على أرقام للوظائف أفضل من المتوقع". وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الذهب.

ومن المنتظر أن تظهر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية التي سوف تصدرها وزارة العمل الأمريكية، الجمعة المقبلة، زيادة قدرها 690 ألف وظيفة هذا الشهر مقارنة مع 559 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي.